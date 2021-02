Ultima entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio, giornalista, opinionista e conduttrice televisiva, sembra già essere una veterana del reality show. Ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia venerdì sera, durante la messa in onda su Canale 5 della puntata. Sin da subito, è apparsa molto a proprio agio, non risparmiandosi a confessioni e frasi verso alcuni concorrenti della casa del GF.

Alcune delle sue considerazioni sono tuttavia piaciute ben poco sia al pubblico a casa che alla redazione. Dapprima la giornalista stava rischiando di commettere lo stesso errore del’ex gieffino Fausto Leali, che ha portato quest’ultimo come tutti ben sappiamo alla squalifica, causata da un appellativo definito “offensivo“.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi avrebbero in qualche modo cercato di aiutare la D’Eusanio, al fine di evitare possibili fraintendimenti, non sappiamo tuttavia, cosa deciderà il Grande Fratello in merito. La giornalista potrebbe essere ora a rischio squalifica o potrebbe essere richiamata dal conduttore Alfonso Signorini.

Le dichiarazioni shock di Alda D’Eusanio su Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Tuttavia, ciò che sta facendo particolarmente discutere, riguarda ciò che la D’Eusanio, avrebbe rivelato riguardo la concorrente Maria Teresa Ruta e il suo ex marito, Amedeo Goria. Alda D’Eusanio, avrebbe infatti fatto riferimento in maniera anche abbastanza chiara, ai tradimenti di Goria, proprio nei riguardi della Ruta.

La giornalista avrebbe infatti fatto credere come la Ruta, nel suo matrimonio abbia sopportato anche “troppo“: “Maria Teresa è una persona da scoprire. La conoscevamo per un matrimonio che…un cesto di lumache ha meno corna di lei…“.

A chiudere il cerchio anche la sua considerazione personale riguardo l’aspetto fisico del giornalista, rispetto alla Ruta: “Maria Teresa è così bella, ma suo marito è brutto forte“. Non ci resta dunque che aspettare stasera e vedere quali novità e sorprese il Grande Fratello Vip, ha in serbo.