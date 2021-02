Alexandria Ocasio-Cortez: “Ho subito una violenza sessuale in passato” – VIDEO

La deputata democratica statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha raccontato in passato di aver subito una violenza sessuale.

In un video su Instagram la deputata democratica statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha parlato di una brutta disavventura del passato. La 31enne ha ammesso di aver subito una violenza sessuale qualche tempo fa: “Ho subito un’aggressione sessuale e non ne ho parlato con molte persone nella mia vita ma quando subisci un trauma affiorano quelli passati”.

E ancora: “Le persone ci dicono di andare avanti, che non è un grosso problema, che dovremmo dimenticare quello che è successo, dicendoci persino che dovremmo scusarci. Queste sono le stesse tattiche che usano gli aggressori. Sono una sopravvissuta a una violenza sessuale e non l’ho detto a molte persone nella mia vita. Ma quando subiamo un trauma, il trauma si accumula”

Alexandria Ocasio-Cortez nel video ha espresso anche questo concetto: “Non lascerò che accada di nuovo a me. Non lascerò che accada di nuovo alle altre persone”.

Infine, le parole sulla paura da lei provata quando i sostenitori di Trump hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso americano: “Mi hanno urlato ‘Lei dov’è? Lei dov’è?’. A quel punto ho pensato che tutto fosse finito, ho pensato che sarei morta”.

Nel video su Instagram la deputata americana si è sfogata e si è messa anche a piangere. Ecco il video del suo racconto:

AOC recounting her horrifying experience hiding in her office during the insurrection.

“I thought I was going to die…I have never been quieter in my entire life.” pic.twitter.com/t2P6FU3mFU

— Justice Democrats (@justicedems) February 2, 2021