Mondiale per Club 2021, il programma completo della manifestazione

Da giovedì 4 febbraio scatta il Mondiale per Club di calcio. Sei le squadre al via, compreso il favoritissimo Bayern Monaco. Ecco il programma completo della manifestazione.

Al via da giovedì 4 febbraio il Mondiale per Club 2021 di calcio in Qatar. Saranno sei le squadre a contendersi il titolo di campione del mondo per club. Grande favorita ovviamente il Bayern Monaco, vincitrice dell’ultima Champions League. Molto probabilmente a contendere il trofeo ai bavaresi sarà il Palmeiras, squadra brasiliana e fresca vincitrice della Copa Libertadores.

Le altre 4 partecipanti sono il Tigres (vincitore della CONCACAF Champions League 2020), l’Ulsan Hyundai (vincitore della AFC Champions League 2020), l’Al Duhail (campione del Qatar) e l’Al Ahly (vincitore della CAF Champions League 2020). A dare forfait alla manifestazione è stata la compagine neozelandese dell’Auckland City, a causa delle norme restrittive rigide imposte dalla Nuova Zelanda in materia Covid-19.

Il programma completo del Mondiale per Club 2021. Grande favorita alla vittoria finale il Bayern Monaco

Questo il calendario del prossimo Mondiale per Club:

Quarti di finale:

Giovedì 4 febbraio, ore 15.00: Tigres-Ulsan Hyundai FC

Tigres-Ulsan Hyundai FC Giovedì 4 febbraio, ore 18.30: Al Duhail-Al Alhy SC

Semifinali:

Domenica 7 febbraio, ore 19.00: Palmeiras-vincente Tigres/Ulsan Hyundai FC

Palmeiras-vincente Tigres/Ulsan Hyundai FC Lunedì 8 febbraio, ore 19.00: Bayern Monaco-vincente Al Duhail/Al Alhy SC

Finale:

Giovedì 11 febbraio, ore 19.00

Il programma prevede anche la disputa della finale per il quinto posto, fra le due squadre perdenti dei quarti di finale (domenica 7 febbraio, ore 16.00), e quella per il terzo posto fra le perdenti delle semifinali. La finale per il terzo posto è in programma giovedì 11 febbraio alle ore 16.00.