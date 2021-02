Chi è Serena Cappello, la moglie del possibile futuro premier Mario Draghi?

In questi giorni con tutto quello che sta succedendo nel panorama politico, il nome di Mario Draghi è sempre più frequente. Proprio oggi, l’ex presidente della BCE, è atteso al Quirinale dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.

Se da un lato, la sua carriera professionale è ben nota, più riservata appare invece la sua vita privata, motivo per il quale la famiglia si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Cerchiamo ora di sapere qualcosa in più sull’ex governatore di Bankitalia e della Banca centrale europea.

Il ruolo più importante nella famiglia di Draghi è sicuramente quello occupato dalla moglie, l’esperta di letteratura inglese, Serena Cappello, conosciuta all’età di 19anni e con la quale è sposato dal 1973. Discendente della sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, il ruolo della moglie, nella vita dell’ex governatore, conterebbe “molto“.

Quando nel 2018, gli venne chiesto se mai il marito avesse accettato l’incarico di nuovo Presidente del Consiglio, qualora Silvio Berlusconi glielo avesse chiesto, lei aveva risposto: ” Mio marito non farà un governo, non è un politico“. Lo stesso Draghi quando lasciò l’incarico della presidenza della Bce, alle diverse domande in merito ai possibili progetti futuri, politici e non, aveva risposto: “Chiedete a mia moglie. Spero almeno che lei lo sappia“.

La famiglia di Mario Draghi

La coppia ha due figli, Giacomo Draghi, attualmente trader finanziario presso la Morgan Stanley, laureato all’università di Milano, la Bocconi e la figlia Federica Draghi, la quale dirige una multinazionale che cura le biotecnologie, dopo aver conseguito una laurea in biologia con conseguente master in business a New York.

Insieme alla moglie e ai due figli, un ruolo non meno importante, è quello occupato certamente dal cane di Mario Draghi, un bracco ungherese, al quale è particolarmente affezionato e con il quale passa molto del suo tempo libero.