Compra un biglietto della lotteria online e vince 60 milioni: “Ora non stiamo più sognando”

Una famiglia ha conquistato il jackpot più alto ma vinto nella provincia di Manitoba: 60 milioni di dollari. Compreranno una nuova casa

Un uomo e la sua famiglia hanno visto la loro vita cambiare da un giorno con l’altro, diventando i vincitori del più alto jackpot ma raggiunto nella provincia canadese di Manitoba. È accaduto proprio nel capoluogo, Winnipeg, dove John Chua insieme alla moglie Jhoana alla madre Angie Chua e allo zio Ben Lagman, hanno conquistato, lor scorso martedì, ben 60 milioni di dollari canadesi. L’uomo ha detto che inizialmente, non sapendo di essere stato lui il fortunato, si è sentito geloso per il fatto che qualcuno a Winnipeg avesse vinto una tale cifra. Solo quando ha ricevuto un’email da Playnow con l’avviso della vittoria del jackpot di Lottomax si è reso conto che il fortunato era proprio lui.

Come spenderanno i soldi vinti?

“Ho pensato che poteva essere un gioco gratuito o qualcosa del genere ma nella mail erano riportati i 60 milioni. Ero confuso quindi ho controllato sul sito quando sono tornato a casa e c’era il mio numero vincente”, ha raccontato l’uomo che ha scoperto di aver vinto la mattina seguente. Si tratta a tutti gli effetti della vincita più grande nella storia di questa provincia nonchè la più grande vincita ottenuta acquistando online un biglietto della lotteria canadese. John e la famiglia infatti hanno indovinato tutti i sette numeri vincenti ovvero 11, 21, 23, 25, 28, 41 e 43. “Fa sempre battute, è un burlone, quindi all’inizio non ci credevo”, ha raccontato Angie. “Ora non stiamo più solo sognando”.

LEGGI ANCHE =>> Vince alla Lotteria Italia e perde il biglietto nello stesso istante: l’incredibile storia da Genova

John ha detto che probabilmente continuerà a giocare alla lotteria e che, a parte una nuova casa, al momento non sa come spenderà quei soldi. “Non mi aspettavo nulla, speravo solo in una piccola somma da investire in una casa. Ora ci sono molte cose che mi vengono in mente ma mi prenderò il mio tempo. Voglio fare scelte sagge pensando al futuro dei miei figli, insomma fare una scelta intelligente”. Il precedente jackpot da record in questa zona del paese era stato vinto nel 2009 da una coppia di Sagkeeng First Nation e ammontava a 50 milioni di dollari, seguito da un premio da 27,2 milioni vinto nel 2005 a Winnipeg.