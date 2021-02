Agente ferma un camion per un’infrazione: un autocarro travolge veicolo, agente e camionista

Arrestato un camionista di 30 anni: con il suo mezzo è andato a schiantarsi contro un altro camion, fermo a bordo strada per un controllo della polizia

Un camionista di 30 anni è stato arrestato dopo che il suo camion è andato a schiantarsi contro il retro di un altro mezzo pesante, precedentemente fermato dalla polizia stradale per un controllo. L’impatto è stato molto violento, come testimoniato dalle immagini diffuse dai media locali di Sangapore: secondo quanto ricostruito dagli agenti, un ufficiale di 34 anni ha fermato un camion a seguito di un’infrazione stradale intorno alle 1130 di mercoledì nella zona tra Bedok North Avenue 3 e Pan-Island Expressway verso l’aeroporto Changi, poco prima dell’uscita Tampines Avenue 5. Mentre l’agente, davanti al veicolo fermo, stava effettuando i controlli sul mezzo e sul suo conducente di 68 anni, è sopraggiunto un altro camion che si è schiantato contro la parte posteriore del primo autocarro.

Agente e camionista sono rimasti feriti

Questo ha fatto avanzare di diversi metri il mezzo che ha così colpito in pieno sia l’ufficiale che il camionista, scagliandoli a terra. I due sono stati soccorsi pochi minuti dopo e sono stati portati al Changi General Hospital per un ricovero e per tutti gli esami e controlli del caso. Invece l’autista del secondo camion è stato subito arrestato per guida imprudente e per aver provocato ferite ad un ufficiale ed un civile. Un video postato sulla pagina Facebook Roads.sg mostra un agente prendersi cura del poliziotto investito, sdraiato a terra su un fianco, ferito e sofferente. Sullo sfondo si possono vedere una motocicletta nera ed il camion pesantemente danneggiato nella parte posteriore, dopo lo schianto. Sempre nello stesso video si vede anche il motociclista colpito e anche lui a terra, ferito.