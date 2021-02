Come sta Lamberto Sposini? Il post di Barbara D’Urso: “Vi saluta e vi ama tutti”

Lei è una delle presentatrice televisive più conosciute del pubblico, lui è stato tra i giornalisti e conduttori televisivi sicuramente più amati e ricordati. Stiamo parlando di Barbara D’Urso e Lamberto Sposini.

Ormai lontano dal panorama televisivo, ricordiamo che Lamberto Sposini venne colpito nell’aprile del 2011, da un ictus seguito da una emorragia celebrale, mentre si stata preparando per andare in onda alla “La vita in diretta“, con uno speciale dedicato al matrimonio di William e Kate.

La situazione lo costrinse ad essere ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, per poi essere trasferito successivamente in una clinica riabilitativa. Lontano dai riflettori, Sposini vive ora a Milano insieme a Sabina Donadio, la sua ex moglie.

Lamberto Sposini e Barbara D’urso, sono legati da un’amicizia che dura ormai da anni e quando è possibile, la conduttrice napoletana non perde occasione per andare a trovare l’amico, documentando la visita attraverso la pubblicazione di foto sui social.

Barbara D’urso e Lamberto Sposini: un’ amicizia che sfida tempo e distanze

Se vi state domandando come stia Lamberto Sposini, la risposta potete trovarla nell’ultima foto postata dalla conduttrice, sul suo canale social di Instagram, seguita dalla didascalia: “Vi saluta e vi ama tutti“. Non è infatti la prima volta che i due amici, condividono foto che testimoniano proprio i loro incontri.

Nel 2018, Sposini aveva infatti postato un’immagine che lo ritraeva in un tenero e affettuoso bacio con la conduttrice: “Carmelita smack“, questa la scritta, che accompagnava la foto, e ancora nel 2019, era andato a far visita alla D’Urso, nei camerini dietro le quinte del programma televisivo di “Pomeriggio 5“.

Un’amicizia che sembra dunque resistere negli anni e nel tempo, quella che lega i due conduttori. Nel febbraio del 2020, prima che scoppiasse la pandemia legata al Covid-19, la conduttrice aveva colto l’occasione, in compagnia della famiglia, per festeggiare il compleanno del giornalista.