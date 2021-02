Rifiuta le avances di un uomo: la attacca con un’ascia davanti a casa e fugge

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il brutale attacco con ascia di un uomo ai danni di una donna che aveva rifiutato le sue molestie denunciandolo anche alla polizia

Sono immagini agghiaccianti quelle immortalate in un video che mostra l’istante nel quale un uomo, poco prima rifiutato da una donna, l’attacca con un’ascia in mezzo alla strada. La vicenda arriva dall’india e stando a quanto ricostruito dalla polizia i fatti si sarebbero verificati poco dopo che una donna si è lamentato con alcuni agenti per le avances indesiderate ed insistenti ricevute da un uomo. Il video, catturato da una telecamera di sorveglianza, mostra l’aggressore arrivare con uno scooter davanti alla casa della donna a Meerpet, città di 12mila abitanti situata nel distretto di Rangareddy, poco dopo che un’altra donna le ha dato un bambino da tenere con sè nella sua abitazione, come riferito da Daiji World. L’aggressore, identificato come il 26enne Rahul Goud, viene filmato mentre insegue la vittima che fugge all’interno della casa con il bambino; una seconda telecamera mostra invece l’aggressione ed i colpi inferti dall’uomo alla donna prima di fuggire. Il giorno successivo il 26enne è stato identificato e catturato mentre la vittima è stata ricoverata con lesioni e tagli al palmo, all’avambraccio e alla spalla, ferite non mortali ma piuttosto serie.

L’aggressore è accusato di tentato omicidio

Descritto come “un amico di famiglia”, Goud avrebbe molestato la donna per diverso tempo cercando di costringerla ad avere una relazione con lui anche dopo aver saputo che era sposata, secondo quanto riportato nel rapporto delle forze dell’ordine. Di recente lei aveva presentato una denuncia alla polizia e lui è stato arrestato, ma dopo essere stato rilasciato su cauzione, l’uomo infuriato ha deciso di vendicarsi attaccandola con l’ascia, ha detto la polizia. Il vice commissario di polizia Purshottam Reddy ha detto che Goud è stato accusato di tentato omicidio.