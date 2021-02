Dramma sulla Pronvinciale 56: schianto frontale tra due automobili, muore una 20enne

Dramma lungo la Strada Provinciale 56 che collega i comuni di Molfetta e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari.

Una strada dove troppo spesso si verificano incidenti più o meno gravi e dove stavolta ha perso la propria vita una 20enne di Ruvo di Puglia, Rosanna Bernocco.

La giovane viaggiava come passeggera su una Fiat Punto, quando il mezzo ha impattato contro una Wolkswagen Golf con a bordo una donna: feriti sia il giovane alla guida della Punto (amico della Bernocco) sia la guidatrice della Golf.

Stando ad una prima ricostruzione, la Punto avrebbe sbandato ad una curva invadendo la corsia opposta e schiantandosi frontalmente con la Golf.

Inutili i soccorsi medici del 118 accorsi prontamente sul posto: la 20enne era già senza vita quando i medici e gli operatori sanitari sono sopraggiunti.

Secondo le ricostruzioni, la giovane vittima del sinistro sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo e sarebbe morta sul colpo.

Grande il cordoglio espresso dai sindaci di Molfetta e di Ruvo di Puglia.

Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta, s’è espresso attraverso una nota: “Notizie come questa fanno male. La morte di una persona giovane è sempre una sconfitta. Il primo pensiero è per l’interruzione del suo progetto di vita, per i suoi genitori, per i parenti, per i suoi affetti. Una vita che si spegne troppo presto è un dolore per tutti”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Invito tutti a riflettere e faccio appello ai giovani, agli automobilisti, perché non si facciano prendere dall’ebbrezza della velocità, da un eccesso di sicurezza. La vita è un bene prezioso”.

Pasquale Chieco, primo cittadino del paese di cui la 20enne vittima dello schianto era originaria, s’è espresso invece con un post su Facebook: