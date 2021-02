Giovane attrice si fa fare un ritocco estetico: il naso va in necrosi e diventa nero

Voleva migliorare l’aspetto del suo naso e per questo si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Ma il suo sogno si è trasformato in un vero incubo

A causa di un intervento di chirurgia estetica si è ritrovata senza naso e ha deciso di mostrare sui social quello che le è successo per sensibilizzare i suoi fan. La drammatica vicenda riguarda l’attrice cinese Gao Liu la cui ambizione era quella di migliorare l’aspetto del suo naso affinchè potesse dare uno slancio alla sua carriera. La donna, che è anche cantante e che sulla piattaforma social Sina Weibo vanta oltre cinque milioni di follower, ha però dovuto fare i conti con una vera e propria necrosi del naso trasformando un intervento ‘da sogno’ in un vero e proprio incubo. Gao è rimasta lontano dai social per un po’ di tempo prima di tornare e mostrare il tragico risultato dell’operazione chirurgica al naso, una decisione presa per mettere i suoi follower in guardia sulla possibile pericolosità di interventi che in Cina sono sempre più richiesti.

LEGGI ANCHE =>> Stravolge il suo aspetto facendosi asportare naso e orecchie: “Voglio sembrare un alieno”

Il racconto della star cinese

La star cinese ambiva ad un ritocchino al naso: nel mese di ottobre ha incontrato un chirurgo plastico in una clinica di Guangzhou, città meridionale della Cina. E, parlando con i suoi follower, ha raccontato: “L’intera procedura è durata quattro ore. Pensavo che mi avrebbero resa più bella. Ma la pelle del naso è diventata sempre più scura, fino alla necrosi”. Di fatto il tessuto della pelle è morto e non è possibile, almeno per il momento, intervenire: l’intervento ricostruttivo potrà infatti essere effettuato solo tra un anno. Nel frattempo l’intervento è costato all’attrice più di 60mila dollari di incassi persi durante il ricovero in ospedale, ha inoltre sofferto di depressione pensando anche al suicidio. Ma è riuscita a farsi forza e a condividere le immagini, aprendo una discussione sul wen in merito ai rischi degli interventi, sempre più richiesti, di chirurgia estetica in Cina. Tantissimi giovani in cerca di popolarità sui social si sottopongono infatti ad un ritocco senza pensare alle conseguenze che non sempre sono positive. Proprio come accaduto a Gao Liu che ora si trova a fare i conti con un naso corroso.