Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in lacrime per la sorella Nausika: “Quando l’ho persa, ho capito quanto l’amavo”

Giulia Salemi è stata nuovamente protagonista delle dinamiche del “Grande Fratello Vip”, durante la puntata del reality show, andata in onda ieri sera, in prima serata su Canale 5. L’influencer di origini iraniane ha parlato del rapporto interrotto con la sorella adottiva Nausika:

“Soffrivo dell’affetto che i miei davano a lei, non sono stata una sorella esemplare. E i sensi di colpa non mi hanno mai abbandonata. L’ho cercata nel corso della mia vita ma ho trovato un muro. Mi sono resa conto di quanto l’amassi. Mi sono sentita svuotata quando l’ho persa. Avessi solo avuto la possibilità di recuperare… Per me è come se fosse stata davvero mia sorella”.

Il rapporto con Nausika si è interrotto improvvisamente, quando la madre biologica ha deciso di riprenderla con sè:

“E’ una situazione delicata e complessa. Quando sua madre se l’è ripresa, c’ha promesso che ce l’avrebbe fatta vedere. Hanno discusso pesantemente, sono volate minacce legali. L’ho cercata via social, su Facebook. Mi ha bloccato ed ha cambiato nome diverse volte”.

La sorella di Giulia Salemi: “Non ho mai dimenticato Giulia”

Nausika ha rilasciato un’intervista al settimanale “Dipiù”, attraverso la quale ha dichiarato di non avere mai dimenticato Giulia e di volerle bene:

“Non mi sono dimenticata di Giulia e sono convinta che non si sia dimenticata di me. Io avevo lei e lei aveva me. La casa in cui vivevamo era il nostro rifugio. A scuola rimanevo sempre sola e non vedevo l’ora di salire sulla macchina di Fariba. Quando mi svegliavo prima di Giulia, sgattaiolavo nel suo letto. Quando faceva freddo, ci stringevamo l’una all’altra. Mi manca, mi manca sempre da morire. Non ho mai smesso di pensare a Giulia”.

Maria Rita Gagliardi