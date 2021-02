“Perché non vi va bene Draghi?”: Peter Gomez replica duramente ad Antonio Di Pietro

“Perché non vi va bene Draghi?”

Queste parole rivolte a Peter Gomez, pronunciate da Antonio Di Pietro durante L’Aria Che Tira, hanno scatenato la dura risposta del direttore del sito del Fatto Quotidiano.

E se Myrta Merlino ha provato subito a gettare acqua sul fuoco( “Gomez non vota in Parlamento”) questa è stata la dura risposta di Gomez:

“Io non sono marco Travaglio e non sono nemmeno grillino. Dirigo Ilfattoquotidiano.it. Io non sono iscritto al Movimento 5 Stelle, l’ho votato in una Camera mentre nell’altra ho votato +Europa, questo voi per te favore lo eviti. Io sono un giornalista indipendente”.

Di Pietro non ha potuto fare altro che prenderne atto, dopo aver ribadito la propria stima e aver sottolineato come sia uno dei suoi quotidiani di riferimento.