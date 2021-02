Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 7 febbraio 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 7 febbraio 2021.

La puntata di questa sera di “Che tempo che fa” sarà caratterizzata da una super esclusiva: Fabio Fazio intervisterà l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama. Ma molti altri sono gli ospiti che Fazio intervisterà. Ecco, per voi, quali sono.

In esclusiva mondiale, Fabio Fazio intervisterà l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama che presenterà l’autobiografia “Una terra promessa”, tradotta in 26 lingue ed edita in Italia da Garzanti. E ancora, per la parte dedicata alla politica e all’emergenza COVID-19, saranno presenti in studio: il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, Roberto Burioni, il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e Carlo Cottarelli. Per la parte dedicata all’informazione, saranno collegati il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, il direttore de “Il Foglio” Claudio Cerasa e Giovanna Botteri.

Si passerà, poi alla parte dedicata al mondo dello spettacolo, con la presenza di Renato Pozzetto e Pupi Avati, rispettivamente protagonista e regista del nuovo film “Lei mi parla ancora”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza, in veste di ospite, di Paolo Rossi.

