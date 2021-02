Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 7 febbraio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” di domenica 7 febbraio 2021.

Anche oggi, Mara Venier è pronta ad accogliere tantissimi ospiti nel suo salotto televisivo, per intrattenerci in questa domenica, 7 febbraio 2021. Ecco, per voi, quali sono gli ospiti della puntata.

Gli ospiti di “Domenica In” del 7 febbraio 2021

La puntata si aprirà all’insegna dello spettacolo, con la presenza di Marco Giallini e Giorgio Panariello che ogni giovedì, su Rai 3, sono protagonisti del varietà “Lui è peggio di me”. Si passerà, poi, come ogni domenica, all’emergenza COVID-19, con la presenza del Professor Fabrizio Ernesto Pregliasco e del Professor Matteo Bassetti. In collegamento due icone della televisione italiana, le gemelle Kessler.

Nunzia De Girolamo, che sta per debuttare sulla Rete 1 con il nuovo varietà “Ciao Maschio”, la cui prima puntata andrà in onda nella notte fra sabato 13 e domenica 14 febbraio, sarà protagonista di una lunga intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata.

Tutto questo e molto altro, nella puntata odierna di “Domenica In”. Non mancate!

Maria Rita Gagliardi