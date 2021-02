Auto si schianta contro guardrail e passeggera viene sbalzata fuori dal mezzo: muore una 16enne, dramma nel palermitano

Dramma sulle strade palermitane.

Intorno alle 21.30 di ieri (sabato 6 febbraio 2021) un terribile incidente occorso nei pressi del centro commerciale Forum è costato la vita ad una 16enne.

La giovane – Andrea Romanasu, residente ad Altavilla Milicia – è morta praticamente sul colpo e a nulla è servito l’immediato intervento delle ambulanze del 118.

Secondo quanto riportato dal sito della Giornale di Sicilia, la giovane viaggiava su una Fiat 500 guidata da un altro giovane: l’auto avrebbe quindi urtato più volte il guardrail e la giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Alla guida dell’auto, secondo quanto riportato dalla versione palermitana di Today, un giovane ragazzo di 21 anni, M.G., portato in ospedale con alcune contusioni e qualche escoriazione ma non in pericolo di vita.

Il veicolo su cui viaggiava la coppia di giovani è stato sottoposto a sequestro.

Grande il lutto nella comunità di Altavilla Milicia, cittadina da 8442 abitanti in provincia di Palermo.

E grande il dolore che emerge dalle parole diramate attraverso una nota dal liceo classico Francesco Scaduto di Bagheria, frequentato dalla 16enne: “La comunità scolastica del Liceo Ginnasio ‘Francesco Scaduto’ si stringe attorno al dolore inconsolabile di una madre che ha perso la figlia diletta. Una madre amorevole, attenta, presente, che credeva nel potere della cultura e investiva sulla formazione della figlia. Non abbiamo parole di conforto per lei, solo silenzio. Silenzio e lacrime per la nostra cara Andreea Elena. Una brava e bella ragazza, i cui sogni, le cui speranze, le cui aspirazioni sono state brutalmente spezzate. Dopo mesi di distanza, domani Andrea sarebbe finalmente rientrata in classe, tra le sue amiche più care, tra i suoi affetti. Avrebbe ritrovato tutti noi ad accoglierla. Non le è stato concesso”.