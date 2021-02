Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventunesima giornata

Ventunesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La ventunesima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con la vittoria dell’Inter per 0-2 sul campo della Fiorentina. Per i ragazzi di Conte a segno Barella e Perisic con un gol per tempo. Rocambolesco 3-3 fra Atalanta e Torino sabato alle 15. Triplo vantaggio dei padroni di casa firmato Ilicic, Muriel e Sirigu (autorete); rimonta granata con Belotti, Bremer e Bonazzoli. Alla stessa ora, impresa dello Spezia sul campo del Sassuolo. Vantaggio iniziale degli emiliani con Ciccio Caputo e rimonta dei liguri siglata da Erlic e Gyasi.

Nel big match di giornata la Juventus ha sconfitto la Roma 2-0 all’Allianz Stadium. I bianconeri sono passati in vantaggio nel primo tempo con il solito Cristiano Ronaldo (capocannoniere del campionato con 16 gol) e hanno raddoppiato nella seconda frazione di gioco, sfruttando un’autorete di Ibanez su cross di Kulusevski. Il Genoa, invece, ha inaspettatamente battuto il Napoli per 2-1, grazie a una doppietta dell’eterno Goran Pandev; i partenopei hanno accorciato le distanze con Politano.

Ventunesima giornata, vincono Milan e Inter. La Juventus batte la Roma e sale al terzo posto

La domenica calcistica si è aperta con il pari delle 12.30 fra Benevento e Sampdoria. Vantaggio dei campani con Caprari e pareggio dei blucerchiati firmato da Keita a pochi minuti dal termine. Il Milan capolista ha sconfitto 4-0 il Crotone, grazie alle due doppiette di Zlatan Ibrahimovic e di Ante Rebic. L’Udinese, invece, ha conquistato tre punti preziosissimi in casa contro il Verona. I friulani si sono imposti per 2-0 (autorete di Silvestri e gol di Deulofeu).

Alle 18 il Bologna ha espugnato il campo del Parma con un perentorio 0-3. Per i bolognesi in gol Barrow con una doppietta e Orsolini. Alle 20.45 la Lazio ha sconfitto all’Olimpico il Cagliari 1-0, grazie a una rete siglata da Ciro Immobile.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 21a GIORNATA: Fiorentina-Inter 0-2; Atalanta-Torino 3-3; Sassuolo-Spezia 1-2; Juventus-Roma 2-0; Genoa-Napoli 2-1; Benevento-Sampdoria 1-1; Milan-Crotone 4-0; Udinese-Verona 2-0; Parma-Bologna 0-3; Lazio-Cagliari 1-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 49 Milan; 47 Inter; 42 Juventus*; 40 Roma e Lazio; 37 Napoli* e Atalanta; 31 Sassuolo; 30 Verona; 27 Sampdoria; 24 Udinese e Genoa; 23 Benevento e Bologna; 22 Fiorentina; 21 Spezia; 16 Torino; 15 Cagliari; 13 Parma; 12 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 16 Cristiano Ronaldo (Juventus); 14 Lukaku (Inter), Ibrahimovic (Milan) e Immobile (Lazio); 12 Muriel (Atalanta); 11 Joao Pedro (Cagliari) e Belotti (Torino); 10 Lautaro Martinez (Inter); 9 N’Zola (Spezia), Lozano (Napoli), Mkhitaryan (Roma), Destro (Genoa) e Insigne (Napoli).