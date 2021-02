Belen Rodriguez: “Aspetto un bambino da Antonino Spinalbese”

Attraverso le pagine del settimanale “Chi”, Belen Rodriguez conferma di aspettare un bambino dal compagno Antonino Spinalbese.

La notizia era nell’aria da un pò ed è stata, finalmente, confermata dalla diretta interessata: Belen Rodriguez aspetta un bambino dal compagno Antonino Spinalbese. Lo conferma attraverso le pagine del settimanale “Chi”:

“Sono entrata nel quinto mese di gravidanza. Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo””.

Il bebè in arrivo è il frutto dell’amore con Antonino Spinalbese, ex hairstylist di Coppola, conosciuto otto mesi fa, che Belen descrive così:

“Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità. Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo. Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: “Che bel ragazzo”. Era il mio genere, su quello sono coerente”.

E ancora:

“Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile””.

Per Belen, dopo Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, si tratta della seconda gravidanza e al giornale di gossip racconta come la sta vivendo:

“La sto vivendo con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”.

Belen Rodriguez: “Penso di aspettare una bambina”

La showgirl ed il compagno ancora non conoscono il sesso del bambino, ma lei è convinta che si tratti di una femminuccia:

“Il sesso non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta”.

Maria Rita Gagliardi