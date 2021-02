Grande Fratello Vip, Francesco Baccini: “Con Maria Teresa Ruta non c’è mai stato niente”

Ieri sera, Francesco Baccini è stato ospite del “Grande Fratello Vip” per dire la sua sul presunto flirt avuto, vent’anni fa, con Maria Teresa Ruta.

La settimana scorsa, durante il consueto appuntamento serale con il “Grande Fratello Vip”, su richiesta di Alfonso Signorini, Maria Teresa Ruta, che pare vanti alcune liason con personaggi importanti e cantanti, ha dichiarato di avere vissuto, vent’anni fa, un flirt con Francesco Baccini. Il cantante, ieri sera, è stato ospite del reality show di Canale 5 per dire la sua in merito a tale presunta storia d’amore. Francesco, che ha avuto modo di incontrare Maria Teresa sulla passerella della Casa, ha dichiarato che tra lui e la conduttrice, in realtà, non ci sarebbe stato niente, solo alcune serate passate in compagnia per guardare insieme il “Festival di Sanremo”:

“Sono uno che, della vita privata, ha avuto sempre molto riserbo. Ci siamo visti diverse volte in trasmissioni. Mi invita a vedere un musical al Ciak di Milano, dove c’era anche Guenda. Era una ragazzina all’epoca aveva 13 – 14 anni. Per me, lei era sposata con Amedeo Goria, con cui ho giocato diverse volte a calcio. Io non sapevo della sua situazione sentimentale. Mi presento a cena. Mangiamo, parliamo di musica, mi metto a suonare il pianoforte. Alle 23.30 sono tornato a casa. Ci siamo scambiati dei messaggi. Non c’era nulla di altro”.

Maria Teresa Ruta: “Confermo quanto raccontato da Francesco”

In seguito, i due si sono rivisti ed hanno trascorso insieme alcune serate, durante le quali hanno visto insieme il “Festival di Sanremo”. La loro frequentazione si sarebbe poi interrotta a causa di un uomo con il quale la Ruta ha avuto una frequentazione di cinque anni:

“Presento una canzone a Sanremo, rimango deluso perché non viene scelta. Un giorno, mi telefona per vedere il Festival. Mi distraggo un attimo. I figli, ad un certo punto, vanno a dormire. Io ero depresso. C’è stato un momento di coccole, di consolazione. Non è successo praticamente nulla”.

Il racconto di Francesco è stato confermato da Maria Teresa che, da allora, non ha più rivisto l’artista:

“E’ tutto vero. Confermo quello che ha detto Francesco”.

Maria Rita Gagliardi