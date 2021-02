Filmati su uno scooter mentre gettano l’immondizia: nuova challenge di Tik Tok?

Ancora una volta il social network di Tik Tok si rende testimone di atti e gesti compiuti da parte degli utenti stessi, i quali non sembrano affatto preoccuparsi talvolta, di ciò che viene postato e messo in rete.

Probabilmente con l’intento di far ridere, due adolescenti si sono fatti filmare a bordo di un scooter, mentre gettavano e scaricavano in maniera molto tranquilla, dei sacchetti dell’immondizia. E’ successo a Napoli.

Secondo il consigliere regionale Francesco Borrelli, il video postato farebbe parte di una challenge, una delle tante sfide alle quali Tik Tok avrebbe dato vita. Il video sta facendo ora il giro del web e grazie alla segnalazione da parte di un cittadino, è stato possibile risalire con esattezza, al luogo nel quale è avvenuto lo spiacevole episodio. Si tratta di Lettere, Comune dei Monti Lattari.

“Tolleranza zero nei confronti degli incivili e degli inquinatori”

“Faccio quella strada ogni giorno quindi per me è inconfondibile. Spero questo aiuti a rintracciare e punire questi sottosviluppati”. Queste le parole usate da chi ha fatto la segnalazione. Grazie alla comunicazione e all’area geografia individuata sarà sicuramente più facile per le forze dell’ordine, procedere in maniera più specifica alla denuncia.

Un gesto che di divertente non avrebbe proprio nulla. Chi dovrebbe preservare le bellezze del nostro Paese, troppo spesso non ha rispetto, per questo motivo bisogna avere tolleranza zero con chi non rispetta le regole: “Dobbiamo difendere la nostra terra“. Queste le parole usate da Borrelli e da Gianni Simioli, conduttore radiofonico.

https://www.facebook.com/489369491216947/videos/238159651185565