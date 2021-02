Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme? Gli indizi che fanno sperare i fan

Anche se l’avventura al Grande Fratello Vip è ormai finita da più di un mese, Elisabetta Gregoraci, sembra essere, oggi più che mai, sotto i riflettori. Uscita dalla casa del GF Vip per trascorrere le festività con la sua famiglia, sembra che tra bella showgirl calabrese e l’ex marito, Flavio Briatore, sia tornato il sereno.

Nonostante il divorzio, la Gregoraci ha sempre messo davanti la famiglia, motivo per il quale ha sempre mantenuto un buon rapporto con il suo ex, soprattutto per il bene del figlio, Nathan Falco, avuto proprio con Briatore. In tanti hanno sperato che con il passare del tempo, l’amore tra i due potesse sbocciare nuovamente.

Già a Natale e a Capodanno, i due ex coniugi insieme al figlio, avevano passato le festività insieme. La stessa Gregoraci aveva raccontato dentro la casa del Grande Fratello Vip, come durante un occasione in particolare, Briatore gli avesse manifestato un suo personale pensiero:”Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia. Ti amo ancora, dovremmo risposarci“.

Il post di auguri su Instagram di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci

Proprio di recente, in occasione del compleanno di Elisabetta, l’8 febbraio, le sorprese non sono mancate. Tra questi, gli auguri ricevuti dagli ex compagni di avventura del GF Vip, la torta in studio, durante la messa in onda della trasmissione, lunedì sera e ultimo ma non meno importante, l’omaggio floreale ricevuto da Flavio Briatore.

Tra i tanti utenti che hanno voluto fare gli auguri alla Gregoraci, spicca il post di Instagram, che l’ex marito ha voluto dedicargli. Due le foto postate dall’imprenditore. La prima, lo ritrae insieme al figlio Nathan, ed è accompagnata dalla didascalia: ” Buon compleanno Eli, un mondo di auguri da noi due!!!“, la seconda è invece una vecchia foto, scattata durante una passeggiata a Roma, in occasione dei 40 anni della showgirl: “Noi tre in Piazza San Pietro“.

Nonostante la Gregoraci sembri avere le idee abbastanza chiare e abbia più volte dichiarato difficile, la possibilità di un ritorno con l’ex marito, i segnali sembrano davvero esserci tutti e per la gioia di milioni di fan, la speranza è l’ultima a morire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)