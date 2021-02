Britney Spears rompe il silenzio: “Ho voluto prendermi del tempo per essere una persona normale”

Tantissimi ricordano la popstar statunitense Britney Spears. Quando alla fine degli anni novanta, esordì con il suo album di debutto “Baby One More Time“, la giovane cantante divenne un vero e proprio idolo per migliaia di ragazzine, influenzando diverse generazioni.

Quei tempi sembrano essere davvero lontani. Nonostante le diverse apparizioni e il lavoro svolto fino adesso, la cantante ora 39enne, ha infatti deciso di prendersi del tempo da dedicare a se stessa, così da assaporare le piccole cose di ogni giorno, cercando di svolgere una vita che sia quanto più normale possibile.

Di recente la Spears è tornata ad essere sotto i riflettori, essendo protagonista nel documentario creato dal New York Times, dal titolo “Framing Britney Spears, diretto da Samantha Starkin, in onda sui canali streaming a pagamento, Hulu e FX. Il documentario ripercorre la storia della cantante, evidenziandone tutti gli aspetti e portando in luce, alcuni momenti del passato non propri gioiosi.

Dalla rapida ascesa al trattamento riservatogli dai media, sino al tracollo della sua carriera e alla questione molto delicata della tutela legale del padre, Jamie Spears. Una tutela, che sin dal 2008, sembrerebbe controllare non solo le sue finanze ma anche la sua vita privata.

Proprio a causa del comportamento di quest’ultimo, la Spears avrebbe infatti deciso di non esibirsi più. “Ho sempre amato stare sul palco, ma ho voluto prendermi del tempo per imparare a essere una persona normale“. Queste le parole della Spears, scritte sul suo canale social di Twitter.

La 39enne ha poi voluto continuare, esprimendo un altro pensiero, evidenziando come ogni persona ha una propria storia e una proprio modo di vedere le vite altrui: “Ricordate, non è importante quel che crediamo di sapere sull’esistenza degli altri. La conoscenza è niente se comparata a quello che una persona sta vivendo davvero“.

Each person has their story and their take on other people’s stories !!!! We all have so many different bright beautiful lives 🌹🌸🌷🌼!!! Remember, no matter what we think we know about a person’s life it is nothing compared to the actual person living behind the lens 📷✨ !!!!

— Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021