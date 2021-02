Chi è Lara Gut, la sciatrice svizzera laureatasi campione del mondo nel SuperG di Cortina

Lara Gut ha conquistato il primo titolo nei Mondiali di sci in corso a Cortina. La sciatrice svizzera è sposata con il calciatore del Genoa Behrami.

Lara Gut ce l’ha fatta. Dopo i 3 argenti e i 2 bronzi conquistati nelle precedenti edizioni dei mondiali di sci, la bella sciatrice svizzera ha conquistato l’oro in SuperG ai Mondiali di Cortina D’Ampezzo in corso di svolgimento. La Gut ha vinto in 1’25”51, precedendo di 34/100 la connazionale Corinne Suter e di 47/100 la campionessa uscente americana Mikaela Shiffrin.

Prova deludente, invece, per le atlete azzurre. La migliore è stata Federica Brignone, decima a 1”09 dalla Gut-Behrami, mentre Marta Bassino ha terminato in 11esima posizione a 1”19. Le azzurre sono attese a una pronta rivincita nel gigante.

Lara Gut, tutto sulla sciatrice svizzera fresca vincitrice della medaglia d’oro in SuperG a Cortina

Lara Gut è una sciatrice svizzera, classe 1991, vincitrice della Coppa del Mondo nel 2016. Sono ben 30 le vittorie della Gut nelle gare di Coppa del Mondo. L’atleta, oltre alle medaglie mondiali conquistate in passato e già menzionate, ha ottenuto anche una medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Soci del 2014.

La Gut è famosa non solo per la grande carriera ottenuta in questi anni, ma anche per essere sposata con l’attuale centrocampista del Genoa, Valon Behrami. Dalla stagione 2018 ha aggiunto al proprio anche il cognome del marito e si è iscritta alle liste FIS come Lara Gut-Behrami.

Dopo la vittoria di oggi, la Gut ha confermato come il matrimonio con Behrami le abbia dato serenità: “Ora è tutto più facile e prendo anche lo sci con più leggerezza, perché ho accanto a me persone che mi amano e mi supportano. Con lui sto costruendo il mio futuro”.