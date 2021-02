Serie A, dove vedere la ventiduesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La ventiduesima giornata partirà questa sera con l’anticipo tra Bologna e Benevento. Due i big match in programma: Napoli-Juventus e Inter-Lazio.

Scatta questa sera il ventiduesimo turno di Serie A con l’anticipo delle 20.45 fra il Bologna e il Benevento. Sabato alle 15 il Torino proverà a tirarsi fuori da una posizione scomoda in classifica sfidando il Genoa. Alle 18 il primo dei due big match di giornata: la Juventus di Andrea Pirlo sarà di scena a Napoli. Alle 20.45 il Milan proverà a restare in vetta alla classifica battendo lo Spezia.

La domenica calcistica si aprirà con la sfida delle 12.30 fra Roma e Udinese. Due i match in programma alle ore 15: Sampdoria-Fiorentina e Cagliari-Atalanta. Alle 18 il Crotone ospiterà il Sassuolo. L’altro big match di giornata si giocherà domenica sera alle 20.45, quando l’Inter di Antonio Conte, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus, ospiterà a San Siro la Lazio. Lunedì sera è in programma il ‘Monday Night’ fra Verona e Parma alle 20.45.

Serie A, ventiduesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della ventiduesima giornata di Serie A: