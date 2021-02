Agente abbraccia una donna terrorizzata dopo un folle inseguimento: “Mai successo prima”

Inseguimento si conclude con un abbraccio nel Kentucky dove una donna alla guida, dopo aver attraversato due contee, si è fermata in un parcheggio

Un intenso inseguimento della polizia che ha attraversato due contee del Kentucky e si è concluso con le pistole estratte davanti ad un veicolo ha avuto un epilogo inaspettato. Il capo della polizia si è infatti ritrovato ad abbracciara la persona alla guida del veicolo. L’inseguimento è iniziato quando la donna, identificata dalla polizia come Latrece Curry, al culmine di una lite domestica con il marito è fuggita di casa prima che arrivassero i poliziotti. Quando è stata rintracciata da una pattuglia anzichè fermarsi ha incrementato la velocità dandosi alla fuga: ne è scaturito un insegimento con diversi mezzi delle forze dell’ordine, come confermato dal capo della locale polizia James Richardson.

Il video filmato dagli agenti è diventato virale

L’inseguimento è giunto a una conclusione ad alto rischio quando Curry, 41 anni, si è fermatA in un parcheggio a Hodgenville per evitare un posto di blocco. Gli agenti si sono avvicinati all’auto con le pistole spianate, urlando al sospetto di uscire dal suo veicolo, come mostrato dai filmati della bodycam. Mentre Richardson si avvicinava lentamente e con l’arma puntata verso la donna, la situazione è drasticamente cambiata: “Sono arrivato alla portiera del guidatore e le ho detto di aprire la portiera, aveva le mani alzate, tremava come una foglia. Ho visto uno sguardo di puro terrore. Era spaventata a morte”, ha raccontato l’agente. Richardson a quel punto ha rimesso la pistola nella fondina e le ha detto di “calmati, stai bene”. “Ovviamente avevamo le pistole puntate contro di lei, quindi ho solo cercato di calmarla. Stava tremando così forte che non riusciva a togliersi la cintura di sicurezza, quindi l’ho aiutata a toglierla“, ha ricordato. “Non la percepivo come una minaccia, non aveva armi. Ho preso il controllo delle sue mani, ha iniziato a piangere. Ha allungato la mano e mi ha abbracciato e io l’ho abbracciata”.

LEGGI ANCHE =>> Inseguimento tra due macchine finisce in tragedia: due giovani hanno ucciso una giovane mamma

Curry è stata successivamente arrestata e accusata di fuga dalla polizia, pericolo e violazioni del codice stradale, ha detto il dipartimento in una nota. “Lei era estremamente dispiaciuta. Non aveva precedenti penali, non era mai stata nei guai che io sappia. Ha solo fatto una scelta davvero sbagliata “, ha detto Richardson al The Post. “La compassione è una buona cosa da avere, soprattutto nella polizia. Con tutto quello che sta succedendo nel mondo oggi, tutti commettono errori “, ha detto l’agente, sottolineando che in 23 anni di carriera questa è stata la prima volta che un inseguimento si è concluso con un abbraccio.