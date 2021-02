Chi è Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

Questo pomeriggio, Francesca Sofia Novello sarà ospite a “Verissimo” per una lunga intervista, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla bellissima modella, fidanzata di Valentino Rossi.

Biografia e curiosità su Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello e nata ad Arese, in provincia di Milano, nel 1994. Si diploma al liceo scientifico del suo paese di origine e poi si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza. Realizza il suo primo shooting all’età di 16 anni. Essendo molto prosperosa (le sue misure sono 90-62-90), sfonda soprattutto come modella di langerie, per diventare, poi, attiva nel mondo della moda. Come modella ha lavorato per brand come Guess, Antonio Riva, Alfieri & St. John e molti altri.

Lo scorso anno è balzata agli onori delle cronache quando Amadeus, presentandola come co-conduttrice del “Festival di Sanremo”, alla conferenza stampa della kermesse canora l’ha così descritta: “Questa ragazza molto bella, che ovviamente sapevamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, è stata scelta da me perché vedevo, intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro malgrado la sua giovane età”. Per tali affermazioni, Amadeus è stato accusato di sessismo dall’opinione pubblico.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2016, durante una gara a Monza, mentre faceva l’ombrellino, conosce Valentino Rossi. I due sono ancora felicemente innamorati.

Maria Rita Gagliardi