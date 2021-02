Chi è Mini Diva? Da Praga il nuovo fenomeno social – a luci rosse

In molti si stanno interrogando sull’identità di Mini Diva, la ragazza 26enne di Praga, leader del porno amatoriale home made, apparsa da circa un anno e presente anche nel mondo dei social, ma attenzione, solo quello di Instagram.

Ciò che ha fatto scattare la curiosità verso Mini Diva sono i video e le foto postate dalla ragazza, attraverso le quali mette in mostra il proprio corpo mozzafiato che tuttavia non permette di identificarla. In nessuna delle foto postate è infatti possibile vedere il viso e i lineamenti, ne tanto meno gli occhi. L’unica cosa visibile sono i lunghi capelli di colore scuro.

Cosa conosciamo di Mini Diva

Al momento ciò che si conosce dell sua identità sono l’età anagrafica, la provenienza, l’altezza, circa 1 metro e 67 e il peso, 50 kg. Le foto postate mettono in mostra un seno prosperoso in un corpo minuto, mentre i suoi video porno, riescono a raggiungere fino a 30 milioni di visualizzazioni.

Girati in maniera semplice e amatoriale, i video della 26enne, assumono le scenografie più varie: dal semplice parco all’aperto alla macchina, dal balcone, alla doccia e alla vasca da bagno, sino al semplice divano, nella quale appare con le gambe aperte e spalancate, intenta a toccarsi ed accarezzarsi. Viene spontaneo chiedersi se dietro la regia ci sia qualcuno.

Nella maggior parte è presente un uomo o un ragazzo, la quale identità anche in questo caso, non è visibile. Probabilmente quindi il successo di Mini Diva sarebbe dunque condiviso. L’unica cosa che sembra essere certa è il potenziale e il fatto che sembra davvero difficile distogliere gli occhi.