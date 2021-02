Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 14 febbraio 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 14 febbraio 2021.

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”. Ecco, per voi, la lista completa degli ospiti della puntata di questa sera, domenica 14 febbraio 2021.

La puntata si aprirà, come ogni domenica, con un lungo approfondimento dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi, il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani. Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con una lunga intervista, tra carriera e vita privata, a Maurizio Costanzo e Carlo Verdone, al 16 febbraio nelle librerie con l’autobiografia “La carezza della memoria”. Lo spazio dedicato al mondo della musica sarà riservato a Mahmood che presenterà il suo ultimo singolo “Inuyasha”.

Per l’attualità, Fabio Fazio si collegherà con il direttore de “La Stampa”, Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, Michele Serra e Antonio Di Bella, corrispondente Rai dagli USA e autore dell’instant book “L’assedio – Washington, 06/01/2021. Cronaca del giorno che ha cambiato la Storia”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo, al quale parteciperanno Francesco Paolantoni, Elena Barolo e Aldo Vitali.

