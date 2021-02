Musica alta e schiamazzi: scoperta festa abusiva con 46 persone. Tutti multati

Blitz degli agenti in un residence a Napoli all’interno del quale era stato organizzato un party illegale. Il locale è stato chiuso e tutti sono stati sanzionati

Una festa completamente abusiva organizzata in totale violazione delle norme anti Covid previste per contenere la pandemia di Coronavirus in Italia è stata scoperta sabato notte dagli agenti della Polizia di Stato nel cuore di Napoli. Poco hanno fatto i partecipanti per tenerla ‘nascosta’: i forti schiamazzi e la musica ad alto volume hanno richiamato l’attenzione dei passanti che nelle stesse ore si trovavano nelle vicinanze di un residence ubicato a poca distanza dalla stazione centrale, in prossimità dell’uscita della tangenziale. All’interno della struttura gli agenti hanno trovato una cinquantina di persone: si trovavano tutti nella medesima stanza, creando dunque un pericoloso assembramento. Gli ospiti non erano stati registrati: gli organizzatori si erano limitati a segnare con una penna su un foglio il loro nome.

Scoperta anche una certa quantità di droga

Dei sopralluoghi si sono occupati gli agenti dei commissariati di Ponticelli, Poggioreale, San Giovanni – Barra e Vasto – Arenaccia. Scoprendo anche una certa quantità di droga in una stanza: nella fattispecie un incolucro di cocaina, una bustina di marijuana e una stecca di hashish. Quando le forze dell’ordine hanno effettuato il blitz a sorpresa i presenti hanno cercato di darsi alla fuga per sfuggire all’identificazione; il gestore della struttura, 42enne con alle spalle alcuni precedenti, non ha risposto subito al campanello aprendo solo diversi minuti dopo. In ogni caso gli agenti hanno fermato e identificato 46 persone e dopo aver accertato che stavano partecipando ad una festa illegale li hanno multati tutti per inosservanza alle norme anti Covid-19. È stato infatti verificato che non si trattava di ospiti della struttura, bensì di partecipanti al party abusivo. Anche il gestore del residence è stato arrestato: per lui l’accusa è anche di resistenza a pubblico ufficiale oltre che di mancata comunicazione delle persone alloggiate. E ha ricevuto una multa per violazione delle misure anti Covid. Infine il residence è stato chiuso per cinque giorni.