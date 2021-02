La scioccante confessione del parrucchiere: uso super colla nei capelli delle mie clienti da anni

Un parrucchiere ha rivelato di utilizzare super colla da anni per fissare le extension delle sue clienti. Ondata di polemiche e critiche sui social

In questi giorni si è tanto parlato della vicenda di una donna che ha utilizzato una super colla sui capelli al posto della sua lacca abituale, ritrovandosi con la chioma letteralmente bloccata per oltre un mese prima di riuscire a sistemare il disastro combinato. Ebbene nelle ultime ore un parrucchiere ha ammesso di aver utilizzato per anni la stessa marca di super colla sui suoi clienti, aggiungendo però che c’è solo un modo per usarla in sicurezza sui capelli. Eric Vaughn ha rivelato in un video TikTok, ora virale, che utilizza la Gorilla Glue per fissare le extension dei capelli.

“Uso la Gorilla Glue sui capelli delle persone da anni, ma questo è l’unico modo in cui dovresti usarla, alla fine di una cucitura di una extensione”, dice il proprietario del salone mentre dimostra la sua procedura su una donna bionda. “Prendo i fili e li annodo insieme, prendo un minuscolo puntino di Gorilla Glue, asciugo e taglio e quel nodo non andrà da nessuna parte”. Poi sottolinea: “Ma non metterlo sui tuoi capelli veri”. Il video di Vaughn arriva sulla scia del calvario subito da Tessica Brown, la quarantenne della Louisiana i cui capelli sono rimasti incollati per un mese dopo aver usato la colla come sostituto della lacca per capelli. L’incubo della donna si è finalmente concluso quando il chirurgo plastico di Beverly Hills Dr. Michael Obeng ha eseguito gratuitamente una procedura chirurgica da 12.500 dollari dopo aver sentito delle sue disperate richieste di aiuto sui social.

Migliaia di commenti contro il parrucchiere: “Ritirategli la licenza”

Il video del parrucchiere ha ricevuto più di 350.000 mi piace e migliaia di commenti, molti dei quali da parte di persone che si sono dette scioccate o incredule per questa procedura. Tra i tanti commenti c’è quello di un utente che ha scritto senza troppi giri di parole: “Mi dispiace ma nessuna colla dovrebbe essere usata intorno ai miei capelli o alla mia testa”. Un altro utente ha messo in dubbio l’etica di Vaughn come professionista, nonostante il suo ammonimento di non usare Gorilla Glue sui capelli veri. “Davvero dici una cosa del genere pubblicamente rischiando di farti portare via la licenza?” hanno sottolineato gli utenti. “Non abbiamo imparato la lezione con la storia della Brown?” ha aggiunto una donna.