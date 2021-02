Alessandro Sallusti positivo al Covid-19: “Sono totalmente asintomatico e sto benissimo”

Il direttore de ‘Il Giornale’ e opinionista in diversi talk show politici è risultato positivo al Covid-19. Sallusti è asintomatico e ora è in isolamento.

Il direttore de ‘Il Giornale’, Alessandro Sallusti, è risultato positivo al Covid-19. Lui stesso ha rilasciato queste dichiarazioni all’Adnkronos: “Purtroppo sono risultato positivo al tampone. Per fortuna sono totalmente asintomatico e sto benissimo ringraziando Dio. Ho fatto il tampone non perché stessi male, ma in quanto lunedì avevo un impegno ed era presumibile farlo”.

Sallusti, quindi, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Ora il giornalista dovrà rispettare il protocollo classico previsto in caso di contagio. Lo stesso percorso dovrà essere seguito anche dalla compagna e convivente, Patrizia Groppelli, al momento non contagiata e senza alcun sintomo.

Sallusti dovrà restare in isolamento in attesa della negativizzazione del tampone molecolare.

Questo il post su Instagram della compagna Patrizia Groppelli: “Il Covid è arrivato a casa! Stiamo bene ma Alessandro è risultato positivo e io sono in quarantena fiduciaria. Sono certa che sfangheremo anche questa! (Lui sta bene ed è super controllato). Ps: la buona notizia in tutto questo è casino è che finalmente me lo godrò un po’! Buon San Valentino amici”.