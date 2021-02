Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventiduesima giornata

Ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La ventiduesima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con l’1-1 fra Bologna e Benevento. Iniziale vantaggio degli emiliani con Sansone e pareggio dei campani nel secondo tempo firmato Viola. Sabato alle 15 pareggio a reti inviolate fra Torino e Genoa. Alle 18 il Napoli, pur soffrendo moltissimo nel secondo tempo, ha battuto per 1-0 la Juventus, grazie a un rigore di Insigne.

Alle 20.45 il Milan è inaspettatamente caduto sul campo dello Spezia: 2-0 per i ragazzi di Italiano, successo firmato da Maggiore e Bastoni. Per i liguri un successo netto, anche sul piano del gioco.

Ventiduesima giornata, l’Inter batte la Lazio e va in testa. Perdono Milan e Juventus

La domenica calcistica si è aperta con il netto successo della Roma per 3-0 sull’Udinese. I giallorossi sono andati in gol con la doppietta di Veretout e il gol di Pedro. Alle 15 l’Atalanta ha conquistato tre punti preziosissimi sul campo del Cagliari, vincendo per 0-1 con un gol di Muriel allo scadere. In contemporanea, la Sampdoria ha sconfitto la Fiorentina per 2-1. Per i blucerchiati in gol Keita e Quagliarella, mentre per la Fiorentina il gol del momentaneo pareggio è stato siglato da Vlahovic.

Alle 18 il Sassuolo ha espugnato il campo del Crotone per 1-2. Berardi e Caputo su rigore hanno permesso agli emiliani di tornare al successo in campionato; ai calabresi a nulla è servito il pareggio momentaneo di Ounas. Alle 20.45 l’Inter ha battuto per 3-1 la Lazio, prendendosi la vetta della classifica ai danni del Milan. Per i nerazzurri a segno Lukaku con una doppietta e Lautaro Martinez, mentre per la Lazio è andato in gol Milinkovic Savic.

Il ‘Monday Night’ fra Verona e Parma, infine, termina 2-1 a favore della compagine veneta. Vantaggio ducale con il rigore di Kucka e rimonta del Verona, grazie a un autogol di Grassi e al gol di Barak.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 22a GIORNATA: Bologna-Benevento 1-1; Torino-Genoa 0-0; Napoli-Juventus 1-0; Spezia-Milan 2-0; Roma-Udinese 3-0; Cagliari-Atalanta 0-1; Sampdoria-Fiorentina 2-1; Crotone-Sassuolo 1-2; Inter-Lazio 3-1; Verona-Parma 2-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 50 Inter; 49 Milan; 43 Roma; 42 Juventus*; 40 Lazio, Atalanta e Napoli*; 34 Sassuolo; 33 Verona; 30 Sampdoria; 25 Genoa; 24 Udinese, Benevento, Bologna e Spezia; 22 Fiorentina; 17 Torino; 15 Cagliari; 13 Parma; 12 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 16 Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lukaku (Inter); 14 Ibrahimovic (Milan) e Immobile (Lazio); 13 Muriel (Atalanta); 11 Joao Pedro (Cagliari), Lautaro Martinez (Inter) e Belotti (Torino); 10 Insigne (Napoli).