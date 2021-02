Giuseppe Conte e Olivia Paladino come Donald e Melania Trump: segni premonitori o semplici coincidenze?

La formazione del nuovo governo Draghi è sempre più vicina a trovare una sua forma definitiva. La scorsa settimana, l’ex premier del consiglio Giuseppe Conte, ha lasciato Palazzo Chigi, tra i saluti e gli applausi da parte dei dipendenti affacciati alle finestre. Insieme all’ex premier anche la compagnia, Olivia Paladino.

Proprio nel momento dei saluti, appare ben visibile un gesto che ha lasciato e lascia ancora pensare molti. Quando Giuseppe Conte invita la propria compagna ad avvicinarsi a lui, tendendogli la mano, quest’ultima sembrerebbe negargliela.

Ad accentuare il mancato gesto, l’espressione impassibile e seria, quasi gelida, che non sembra degnare neanche di uno sguardo o un sorriso il compagno. Solo dopo un po’, Olivia sembrerebbe cedere, stringendo la mano dell’ex premier, come è possibile vedere nel video postato da Sky tg24.

Pochi minuti dopo il passaggio di consegne, con il picchetto d’onore e la simbolica cerimonia della campanella, l’ex premier Giuseppe #Conte è stato sorpreso da un lungo applauso dei dipendenti di Palazzo Chigi ⬇️ https://t.co/4TZjSmsYWF pic.twitter.com/LuZ05nA0pZ — Sky tg24 (@SkyTG24) February 13, 2021

Quanto accaduto, non può non farci tornare in mente un gesto molto simile, che coinvolge un’altra first lady. Stiamo parlando della moglie di Donald Trump, ormai ex presidente degli Stati Uniti d’America, Melania Trump. In diverse occasioni pubbliche, più volte Melania ha negato la mano al marito, quasi a volerlo allontanare con un gesto secco e deciso.

Sembrerebbe infatti che la first lady uscente, stia negoziando un accordo post nuziale. Le nuove elezioni che hanno decretato la vincita di Joe Biden, sembrerebbero segnare l’inizio di una nuova vita per Melania Trump. La vita matrimoniale dei due, era già al capolinea da tempo, secondo quanto afferma l’ex consigliera di Melania, Omarosa Manigault Newman.

Subito dopo le elezioni, la stessa Melania avrebbe postato su Twitter: “Il popolo americano si merita elezioni giuste. Dobbiamo proteggere la nostra democrazia con una trasparenza completa“.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. — Melania Trump 45 Archived (@FLOTUS45) November 8, 2020

Dopo quello che abbiamo visto, viene da chiedersi in automatico se tra Giuseppe Conte e Olivia Paladino vada tutto bene o se come Donald e Melania Trump, quando successo possa essere il segnale di un imminente segno di rottura tra i due.

Persa la posizione in carica, l’ex premier Giuseppe Conte, potrebbe ora vedere a rischio anche la sua vita sentimentale. Ovviamente si tratta solo di semplici illazioni e nient’altro ma il parallelismo delle due vicende appare veramente alquanto bizzarro.