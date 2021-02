Grande Fratello Vip, effusioni tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, sta nascendo una nuova coppia?

Nella notte, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono scambiati tenere effusioni. Sta nascendo una nuova coppia nella Casa del “Grande Fratello Vip”?

Cupido potrebbe avere scoccato la sua freccia ieri, giorno di San Valentino, nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, infatti, si sono scambiati tenere effusioni nella stanza arancione del bunker di Cinecittà. Il figlio di Walter Zenga e l’attrice siciliana, negli ultimi giorni, non hanno fatto mistero di provare una forte attrazione reciproca e nelle ultime ore la loro vicinanza si è fatta più intensa. Solo due giorni fa, infatti, Andrea ha confessato a Rosalinda, la quale è ancora in una situazione di pausa con il ragazzo Giuliano, di essere preso da lei. Così, questa notte, in attesa del loro primo vero bacio, che potrebbe arrivare molto presto, i due si sono scambiati le loro prime coccole.

I dubbi del Web

La tempistica relativa alla nascita di questa nuova coppia nella Casa, però, sta facendo storcere il naso al popolo del Web che non crederebbe alla veridicità del sentimento che lega Andrea e Rosalinda, ad un passo della finale del “GF” che andrà in onda il prossimo 1 marzo. Su Twitter, Agent_Beast, account anonimo sempre informato sulle ultime dinamiche della Casa, ha sollevato diversi dubbi su questo amore nascente:

“La dinamica Zenga-Rosalinda era già prevista per la fine del programma. Durante la puntata è stata cancellata la clip tra Dayane e Rosalinda, per spingere ulteriormente questa unione”.

E’ vero amore? Lo scopriremo questa sera, durante la consueta puntata serale del “Grande Fratello Vip”.

Maria Rita Gagliardi