Harry e Meghan in attesa del secondo figlio, l’annuncio attraverso un bellissimo scatto

Meghan Markle ed Harry sono in attesa del loro secondo figlio.

Secondo bebè in arrivo per Meghan Markle ed Harry. La lieta notizia è stata annunciata ieri, giorno di San Valentino, attraverso un bellissimo scatto realizzato da Misan Harriman, fotografo ed amico di lunga data dell’ex attrice. La bellissima foto, in bianco e nero, ritrae la coppia sdraiata sul prato della loro casa di Santa Barbara. Il pancione di Meghan è ben visibile. Harriman, che per primo ha condiviso la foto sul suo profilo Twitter, ha così commentato l’imminente arrivo della cicogna:

“Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore e, amica mia, sono onorato di vederla crescere. Congratulazioni al duca e alla duchessa di Sussex per questa gioiosa notizia!”.

Successivamente, è arrivata anche la conferma da parte del portavoce della coppia:

“Possiamo confermare che Archie sarà un fratello maggiore. Il duca e la duchessa di Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio”.

Gli auguri da Buckingham Palace

Anche la casa reale inglese, che era già stata informata privatamente, ha fatto pubblicamente gli auguri ai duchi di Sussex, già genitori di Archie, nato nel maggio 2019:

“La regina, il duca di Edimburgo, il principe Carlo e l’intera famiglia sono deliziati e augurano loro il meglio”.

Maria Rita Gagliardi