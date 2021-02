“Mi ha lasciato con un sms. Non me l’ha detto in faccia”: Matilde Brandi si racconta a Domenica Live

Ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi si racconta a “Domenica Live“. La showgirl, è stata ieri pomeriggio, ospite nel salotto di Barbara D’Urso, rilasciando un’intervista nella giornata di San Valentino.

La Brandi si sarebbe aperta alla padrona di casa, lasciandosi andare a delle confessioni, che riguarderebbero la fine della sua vita sentimentale e amorosa Marco Costantini. Per la showgirl, Costantini, oltre ad essere il padre delle due sue figlie gemelle, è stato anche il suo compagno di vita per 17 anni, nonché il suo amore più grande.

Un uomo semplice, un commercialista che a quanto pare sembrerebbe lontano dal mondo dello spettacolo, così come riportato da “Fanpage“. La Brandi racconta di aver trovato all’uscita della casa del Gf, un uomo diverso, freddo. Dopo aver trascorso un periodo di crisi quest’estate, la Brandi si è resa conto che la situazione stava andando in una direzione non proprio positiva.

Mi ha lasciato con un sms: “Non me l’ha detto in faccia”

La showgirl racconta alla D’Urso di essere stata lasciata attraverso un messaggio. Inizialmente pensava si trattasse solo di uno scherzo ma poi, ha capito che la cosa era più seria del previsto. Con le lacrime agli occhi racconta di stare ancora metabolizzando, questo “piccolo grande lutto“.

I rapporti con l’ex compagno si sono interrotti ormai da tre mesi. La Brandi spiega come avrebbe voluto un chiarimento, per capire quanto meno le motivazioni che lo avrebbero spinto ad una scelta del genere. Nonostante il grande dolore, la ballerina spiega come ora voglia concentrarsi sul riprendere in mano la sua vita e voler ricominciare.

Lasciata dopo 17 anni con un SMS, Matilde Brandi a #DomenicaLive parla della fine della storia con l’ex compagno e padre delle due figlie pic.twitter.com/XLlWD3XxiZ — Domenica Live (@domenicalive) February 14, 2021