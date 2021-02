Un nuovo amore per Vittorio Collina, ex Temptation Island: la foto per San Valentino

Complice il giorno di San Valentino, uno degli ex concorrenti del programma televisivo, “Temptation Island“, Vittorio Collina, ha deciso di presentare la nuova fiamma, attraverso un post pubblicato sul suo canale social di Instagram.

Ricordiamo che il noto programma televisivo, in onda dal 2004, inizialmente chiamato “Vero Amore“, ha lo scopo di testare la fedeltà e i sentimenti dei concorrenti che decidono di partecipare, sottoponendo la coppia ad una distanza forzata, il quale scopo è quello di capire ciò che realmente si prova l’uno per l’altro. Alla fine di ogni percorso, ogni coppia deciderà se proseguire insieme oppure no, fuori del programma.

Dopo la fine della sua storia con Katia Fanelli, Vittorio Collina presenta la nuova fiamma

Vittorio Collina, ex concorrente del reality show, dopo aver concluso la sua avventura che ha visto la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzata, Katia Fanelli, sembra essere pronto per una nuova relazione. Il 33enne di Rimini, nel giorno degli innamorati, che guarda caso coincide anche con la data del suo compleanno, ha deciso di pubblicare una foto insieme alla nuova compagna, Victoria Biguzzi. Questo il presunto nome della nuova conquista, secondo le indiscrezioni social dei rispettivi profili.

Una nuova pagina per l’ex concorrente di Temptation Island, che sembra essere pronto per un nuovo capitolo della sua vita, in cui il ricordo della sua ex, sembra ormai lontano. “Nel giorno di San Valentino e mio compleanno con il mio amore“. Queste le parole che accompagnano la foto postata.