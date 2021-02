Grande Fratello Vip, nuova frattura tra le Rosmello, Rosalinda: “Perchè Dayane mi fa questo?”

Al “Grande Fratello Vip”, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono protagoniste di una nuova frattura.

Nuova crisi in corso per le Rosmello, la coppia formata da Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Ieri sera, durante la puntata del lunedì del “Grande Fratello Vip”, Rosalinda, che questa mattina si è scambiata il primo bacio con Andrea Zenga (ve ne abbiamo parlato qui), ha nominato Giulia Salemi.

Rosalinda Cannavò: “Non ho mai sparato a zero su Dayane”

Tale gesto non è stato preso bene da Dayane che ha accusato l’amica di avere attuato una strategia. L’attrice siciliana e la modella brasiliana sono state protagoniste di un lungo e duro confronto e questa mattina Rosalinda ha avuto modo di confrontarsi con Samantha De Grenet, con la quale si è lamentata, a detta sua, della poca trasparenza mostrata dall’amica:

“Ci vogliamo bene, ma io non ho mai sparato a zero. Ma io ho un’amica o una nemica? Invece di mettere pace fra me e lei ha solo esagerato”.

Samantha ha consigliato a Rosalinda di confrontarsi, magari con maggiore calma, nuovamente con Dayane, in modo da spiegarle i motivi che l’hanno portata a nominare Giulia. La Cannavò, dal canto suo, ha specificato di non dover dare spiegazioni a nessuno:

“Io non devo dare giustificazioni a nessuno, chi vuole esserci nella mia vita c’è”.

La rottura tra Rosalinda e Dayane è davvero insanabile, o come già successo già in passato, tra le due tornerà il sereno?

Maria Rita Gagliardi