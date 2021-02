“Ho avuto un incidente domestico”: la Panicucci con le dita fasciate a Mattino Cinque

Incidente domestico per la conduttrice di “Mattino Cinque“, Federica Panicucci. Durante la messa in onda della puntata di oggi, 16 febbraio, la conduttrice è apparsa con delle fasciature sulle dita. Un particolare che non è passato inosservato ai telespettatori, i quali si sono chiesti cosa fosse successo.

Grazie a Raffaello Tonon, ospite in studio, la Panicucci ha raccontato a grandi linee quello che le era accaduto. L’ospite ha infatti più volte indirizzato lo sguardo verso le dita della conduttrice, quasi a voler avere delle spiegazioni in merito. “Vorrei dirti di aver giocato ieri a pallavolo, ma non è così. Ho avuto un incidente domestico“.

Tonon alla Panicucci: “Ciò non incide sulla tua eleganza, incide sul nostro umore perché ci dispiace!”

Visto l’evidente imbarazzo della conduttrice, la quale non è entrata nei particolari su quanto successo, Tonon è intervenuto, rassicurandola sul fatto che fosse sempre molto bella: “Non incide sulla tua eleganza e bellezza, incide sul nostro umore perché ci dispiace!”. La presentatrice ha infine chiuso l’argomento, spiegando che dovrà tenere le fasciature ancora per un po’ e che non può fare niente per evitarlo.

Fortunatamente quanto accaduto, sembra non essere stato nulla di grave, anche se in alcuni momenti durante il corso della diretta, la Panicucci è apparsa un po’ dolorante, ammettendo di aver passato giorni “migliori“.