Paura nel parco divertimenti: collassa la giostra, seggiolini precipitano a terra

Attimi di puro terrore quello vissuto dalle persone che si trovavano su una giostra in un parco divertimenti cinese: è improvvisamente collassata e sono tutti caduti a terra

Incidente a dir poco scioccante quello avvenuto in un parco divertimenti in Cina, reso ancora più inquietante dal video girato proprio da una delle persone coinvolte. È successo in un luna park di Shaoyang, dove sedici persone sono rimaste ferite in seguito al ‘collasso’ di una giostra. L’attrazione, costituita da una serie di seggiolini che volteggiano in aria è andata fuori controllo iniziando a roteare ad una velocità sempre più sostenuta.

Il video del dramma in soggettiva è virale sul web

Una delle persone che in quel momento si trovava sulla giostra, seduta su uno dei seggiolini, stava filmando la ‘corsa’ con il proprio smartphone e, in soggettiva, ha ripreso anche l’istante nel quale le catene della struttura si sono improvvisamente spezzate facendo finire tutti i seggiolini a terra. Un volo nel vuoto di diversi metri che ha avuto conseguenze spiacevoli, seppur fortunatamente non gravi. Sedici persone hanno riportato ferite di vario tipo, per lo più fratture o forti contusioni ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Una dozzina dei feriti è stata trasportata in ospedale mentre le autorità locali hanno iniziato ad indagare sull’accaduto. Oltre al video in soggettiva vi sono anche altre riprese del dopo-incidente che mostrano i seggiolini a terra e diverse persone terrorizzate o doloranti assistite, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, da chi poco prima stava osservando la giostra da terra. Secondo un testimone che si trovava in fila al botteghino, poco prima dell’incidente l’attrazione era di fatto fuori controllo.