Accendono l’auto per riscaldare la casa: donna e bimba morte per avvelenamento da monossido

Una donna e una bambina sono morte per avvelenamento da monossido di carbonio e due persone sono state ricoverate. Avevano acceso l’auto per riscaldarsi durante l’ondata di gelo che ha investito il Texas

Tragedia nell’area sud-ovest di Houston in Texas. Una donna ed una bambina di soli 8 anni sono morte per avvelenamento da monssido di carbonio all’interno di un’abitazione. Il motivo ha dell’incredibile: un’auto sarebbe stata lasciata in funziona in garage per contribuire a generare calore, come dichiarato dalla polizia di Houston, date le gelide temperature che hanno eccezionalmente investito il Texas nelle ultime ore. Sul posto oltre alla polizia sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti a seguito di una segnalazione in un condominio all’8300 di La Roche lane vicino a Jackwood street. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato due adulti e due bambini privi di sensi per avvelenamento da monoddiso di carbonio: la donna ed uno dei piccoli, una bambina di 8 anni, non sono sopravvissuti. La polizia ha specificato di aver trovato la donna morta nell’automobile e la bambina a poca distanza (l’appartamento era a pochi metri dal garage). Un maschio adulto ed un bambino di 7 anni sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. “Secondo una prima ricostruzione l’auto era in funzione nel garage annesso per creare calore dato che mancava la corrente”, ha scritto la polizia in un tweet. “Automobili, griglie e generatori non dovrebbero essere mai utilizzati all’interno o vicino a un edificio”.

Lo stato investito da una gelata storica: blackout ovunque

Le autorità hanno spiegato che la donna era al telefono con un parente in Colorado mentre era seduta nell’auto in corsa quando ha iniziato a sentirsi disorientata e svenuta. La parente con cui era al telefono ha chiamato i soccorsi. “È un momento molto difficile. Molte persone sono senza energia elettrica”, ha detto il tenente Larry Crowson. “So che fa freddo, ma devi stare attento a usare generatori o automobili all’interno di un garage, o qualsiasi tipo di fuoco, griglia o griglia a carbone. Il monossido di carbonio è inodore e può uccidere le persone molto facilmente.”