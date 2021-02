Alessandra Mastronardi pronta al matrimonio con Ross McCall: chi è l’attore e compagno dell’attrice?

Ebbene si, sembrerebbe essere arrivato anche per l’attrice italiana Alessandra Mastronardi, il momento di compiere il “grande” passo. Secondo il settimanale “Diva e Donna“, l’attrice 35enne avrebbe infatti confessato ad alcune amiche più strette, di essere pronta a convolare a nozze già l’estate prossima, con il collega e compagno Ross McCall.

Era il lontano 2006, quando la giovane attrice si fece notare dal pubblico italiano, recitando nella serie televisiva che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo: “I Cesaroni“. Dopo l’esperienza accanto a Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola, la sua carriera è letteralmente decollata.

Nel 2007, recita nel film “Prova a Volare“, accanto all’attore Riccardo Scamarcio. Nel 2012, il regista newyorchese Woody Allen la sceglie, arricchendo così la collaborazione con i tanti interpreti italiani presenti nelle sue commedie. La città di Roma fa da sfondo al film “Rome With Love“, che le permetterà di recitare accanto ad attori di grande calibro, quali Alec Baldwin e Penélope Cruz.

Nel 2015 approda negli States, dove parteciperà al film “Life“. Nel 2016, comincia a girare la fiction di successo “L’allieva“, accanto a Lino Guanciale e nel 2017, prende parte sia alle serie televisiva “I Medici“, nella quale interpreta il personaggio di Lucrezia Donati, sia nella serie targata Netflix, “Master Of None“.

Una carriera brillante quella dell’attrice italiana che nel 2019, l’ha vista protagonista in veste di “madrina“, alla 76edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica a Venezia.

Chi è Ross McCall, fidanzato e probabile futuro marito di Alessandra Mastronardi?

Proprio nel 2020, in uno dei suoi set cinematografici, Alessandra Mastronardi, conosce l’attuale compagno e fidanzato Ross McCall. Il set galeotto è quello del film “Us“, nel quale McCall, recita proprio accanto alla bella ed elegante attrice italiana. I due vivono ora insieme a Londra.

Nato in Scozia, l’attore ha una carriera di una certa importanza nel mondo di Hollywood. Già in tenera età, a 13 anni, ha partecipato al videoclip musicale dei Queen, “The Miracle“, accanto al cantante Freddie Mercury. Tra i suoi ruoli più famosi, quello di Matthew Keller, nella serie “White Collar” e quello di Joseph Liebgott, nella miniserie HBO, “Band of Brothers“.

Nonostante la differenza di età tra i due, la loro relazione sembra andare a gonfie vele, tanto da far considerare alla Mastronardi, il matrimonio. In un intervista alla rivista “Confidenze“, l’attrice ha infatti rivelato: “Ross ha 10 anni più di me, ma io ho sempre avuto fidanzati più grandi. Lui mi fa sentire protetta e al sicuro“.