Grande Fratello Vip, pace fatta per le Rosmello, il chiarimento nella notte

Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, è scoppiata nuovamente la pace.

E’ pace fatta tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, nella Casa del “Grande Fratello Vip”. L’attrice siciliana e la modella brasiliana erano state protagoniste di una nuova rottura, causata dalla nomination di Rosalinda ai danni di Giulia Salemi (ve ne abbiamo parlato qui).

Nella giornata di ieri, Dayane, che aveva già mostrato qualche segno di gelosia verso Rosalinda a causa del suo flirt con Andrea Zenga, ha ricevuto un aereo da parte delle fans “Rosmello”, attraverso il quale le hanno fatto sapere di sostenere soltanto lei e non più la Cannavò. Dayane, dal canto suo, ha gradito molto la sorpresa che invece ha contrariato Rosalinda che si è lasciata andare al pianto.

Il chiarimento tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

In nome della loro amicizia, ieri sera, Rosalinda e Dayane sono state protagoniste di un chiarimento pacificatore. Rosalinda ha rinnovato il suo affetto verso l’amica:

“Ci sarò sempre, al di là di questo gioco maledetto. Perché ti voglio bene”.

Affetto del tutto ricambiato da parte di Dayane:

“Voglio che tu sia felice. Lo sai quanto ho lottato tante volte qua dentro, per la tua felicità. Io sono felice per te, veramente. Goditi questo momento e non lasciare che nessuno possa rovinarlo”.

Tuttavia, Dayane ha espresso la volontà di continuare a dormire in stanza blu, in modo che Rosalinda possa viversi la storia d’amore con Andrea:

“Sto bene di là, ho un letto tutto per me. Tu stai vivendo la tua storia d’amore e io sono qui. Ci sta che passi un po’ di tempo con lui”.

Speriamo che, questa volta, la pace sia duratura…

Maria Rita Gagliardi