Gatto eroe difende i bimbi dall’attacco di un serpente velenoso: morso e deceduto in 24 ore

Tragedia nel Queensland dove un gatto è intervenuto istintivamente per difendere due bambini che giocavano in giardino dall’attacco di un serpente molto velenoso. Ma è stato morso ed è morto

Un gatto è morto dopo aver salvato dei bambini dal morso di un serpente velenoso. È accadut nel Queensland, in Australia, dove un gatto domestico si è letteralmente sacrificato per difendere i suoi proprietari dall’attacco di un rettile molto velenoso. Animal Emergency Service ha condiviso questa storia sulla sua pagina Facebook lunedi scorso evidenziando pubblicamente il nobile gesto del felino chiamato Arthur, gatto a pelo corto. Stava giocando con la sua famiglia nel cortile sul retro di un’abitazione, seguendo i due bambini, quando un serpente marrone orientale altamente velenoso si è pericolosamente avvicinato ai piccoli strisciando nel prato. Istintivamente il gatto è entrato in azione uccidendo il serpente prima che questi potesse attaccare i bimbi: purtroppo prima di ucciderlo è stato morso dal serpente che ha iniettato veleno mortale nel suo corpo. Nel caos di portare al più presto i bambini fuori dal cortile, nessuno si è accorto dei segni del morso. Arthur è crollato a terra, si legge nel post, ma si è ripreso rapidamente poco tempo dopo, come se nulla fosse andato storto. Eventi di collasso improvviso sono un sintomo comune nei morsi di serpente seppur non sempre conosciuti dai proprietari di animali domestici. La mattina seguente Arthur è stato trovato nuovamente svenuto e incapace di rialzarsi. A quel punto è stato portato d’urgenza nell’ospedale veterinario di Tanawha. “Sfortunatamente i sintomi di Arthur erano troppo gravi perchè potesse riprendersi”.

Il serpente marrone orientale è molto pericoloso

Il serpente marrone orientale è una delle dieci specie più velenose in Australia ed è particolarmente noto per la sua natura aggressiva e il suo cattivo temperamento.

Il veleno neurotossico di questa specie può uccidere un essere umano entro 15 minuti se non trattato in tempo. “Con il cuore pesante che i suoi proprietari hanno dovuto lasciare Arthur che purtroppo è deceduto. La sua famiglia, comprensibilmente devastata, lo ricorda con affetto ed è per sempre grata di aver salvato le vite dei bambini”. I veterinari hanno anche aggiunto nel post che Arthur era spesso “nei guai” ed era un visitatore abituale “molto amato” al Tanawha Animal Hospital. La storia eroica di Arthur ha fatto il suo giro sui social media, con molti utenti che hanno espresso vicinanza alla famiglia per la loro perdita lodando Arthur per il suo sacrificio.

La reazione degli utenti sui social

“Dio ti benedica, Arthur. Un vero eroe. Hai dato la tua vita per salvare la tua famiglia. Ora puoi stabilirti in paradiso e vegliare sulla tua preziosa famiglia”, ha scritto un utente. “Sii in pace, assoluto eroe felino. Hai salvato i bambini. Mi dispiace così tanto che tu non ce l’abbia fatta”, ha scritto un altro.