Serie A, dove vedere la ventitreesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La ventitreesima giornata partirà domani sera con Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino. Domenica pomeriggio l’attesissimo derby fra Milan e Inter.

Il ventitreesimo turno di Serie A è caratterizzato principalmente dal derby di Milano in programma domenica alle 15. Le due compagini milanesi si sfideranno in un match fondamentale per lo scudetto. La giornata scatterà domani sera con due anticipi: Fiorentina-Spezia alle 18.30 e Cagliari-Torino alle 20.45. Sabato pomeriggio alle 15 la Lazio di Simone Inzaghi ospiterà la Sampdoria allo Stadio Olimpico di Roma. Alle 18 il Genoa proverà a dar seguito ai brillanti risultati delle ultime settimane nel match di Marassi contro il Verona. Alle 20.45, invece, è in programma la sfida fra Sassuolo e Bologna.

Domenica alle 12.30 il Parma ospiterà l’Udinese. Alle 18, dopo il derby di Milano, altro big match di giornata fra Atalanta e Napoli, sfida importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Alle 20.45 la Roma sarà impegnata a Benevento. La giornata si concluderà lunedì sera con la sfida dell’Allianz Stadium fra Juventus e Crotone.

Serie A, ventitreesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della ventitreesima giornata di Serie A: