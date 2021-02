Belen Rodriguez: “Aspetto una bambina che si chiamerà Luna Marie”

Ospite a “Verissimo”, Belen Rodriguez rivela di essere in attesa di una femminuccia che si chiamerà Luna Marie.

Sabato prossimo, Belen Rodriguez sarà ospite a “Verissimo” per parlare in esclusiva, della sua seconda gravidanza. L’intervista è stata già registrata e stanno già imperversando sul Web le prime indiscrezioni sulle dichiarazioni rilasciate dalla showgirl argentina. Alla padrona di casa Silvia Toffanin, Belen svelerà il sesso ed il nome del bebè:

“Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”.

La bambina è il frutto dell’amore con Antonino Spinalbese, ex hair stylist di Aldo Coppola, per il quale Belen ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine:

“Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

Belen Rodriguez: “Ho perso un altro bambino”

La showgirl, già protagonista di un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Chi”, attraverso la quale ha annunciato di essere incinta (ve ne abbiamo parlato qui), ha anche avuto un aborto spontaneo:

“Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”.

Maria Rita Gagliardi