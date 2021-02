Elena Boschi più raggiante che mai tra baci e coccole con Giulio Berruti e shopping in giro per Roma

C’è aria di matrimonio in vista per la deputata Maria Elena Boschi. La sua relazione con il bell’attore Giulio Berruti, sembra infatti andare a gonfie vele. Dopo essersi frequentati per molto tempo, i due non sono più riusciti a nascondere la loro relazione e da quel momento in poi, la voglia di allargare la famiglia sembra essere sempre più evidente.

Lo stesso attore romano, ospite al programma “C’è tempo per…“, tempo fa aveva confessato ai due conduttori, Beppe Convertini e Anna Falchi, la sua relazione con la Boschi: “Sono molto riservato, ma sono innamorato!“.

Giulio Berruti e Elena Boschi innamorati più che mai nelle foto esclusive per “Oggi”

A testimoniare il grande amore che li lega, il settimanale “Oggi” ha pubblicato in esclusiva una serie di foto, che li ritrae insieme mentre sono a pranzo. Baciati dal sole di Fregene, i due si lasciano andare a coccole e baci, tra un forchettata e l’altra, sorseggiando del vino bianco. Seduti su un tavolino, i due appaiono innamoratissimi e non sembrano avere occhi se non l’uno per l’altra.

Insieme a loro, il cane dell’attore 36enne Brownie, alla quale è Giulio è molto legato. Alcune delle foto lo ritraggono infatti in spiaggia, intento a farlo giocare. I segnali ci sembrano tutti quindi, dopo la convivenza che a detta della Boschi è già cosa fatta, il grande passo è più potrebbe essere più vicino che mai.

Se da una parte, la Boschi si gode il tempo con il bel fidanzato, dall’altra parte si dedica anche a delle sessioni di shopping. La 40enne, è stata infatti fotografata a Roma in compagnia di un’amica, apparsa elegantissima in tacchi alti e capotto, così come la ritraggono le foto pubblicate dal settimanale “Chi“.