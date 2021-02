Grande Fratello Vip, televoto sospeso tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, provvedimento disciplinare in arrivo per Samantha De Grenet?

Al “Grande Fratello Vip”, il televoto che vede protagoniste Giulia Salemi e Stefania Orlando è stato sospeso e per Samantha De Grenet potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare.

Da un paio di giorni, ufficialmente a causa di un problema tecnico, il televoto che vede scontrarsi Giulia Salemi e Stefania Orlando al “Grande Fratello Vip”, risulta essere bloccato. Attualmente, sarebbe possibile votare tramite sms, esprimendo fino ad un massimo di sette preferenze, ma non attraverso l’app ed il sito ufficiale del reality show.

Dietro a questo anomalo blocco, come riportato da Gabriele Parpiglia su Twitter, potrebbe esserci l’arrivo di un provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti. Tale decisione sarebbe stata presa nelle ultime ore dal “Grande Fratello”.

Samantha De Grenet ad Andrea Zelletta: “Sembri autistico”

Il concorrente in questione è Samantha De Grenet, rea di avere pronunciato una frase infelice su Andrea Zelleta, durante una conversazione nella Casa. Mentre la conduttrice e showgirl era intenta a parlare con l’ex tronista e Pierpaolo Pretelli, i tre stavano ripercorrendo le ultime eliminazioni delle scorse edizioni. Zelletta, evidentemente dotato di un’ottima memoria, ha sorpreso tutti, ricordando come si era svolta la finale lo scorso anno, elencando i concorrenti e la loro posizione in classifica. Samantha, tra lo stupore generale, ha quindi detto ad Andrea: “In questo momento mi sembri autistico. Come fai a ricordarti tutte le uscite in ordine?”. Tale dichiarazione ha immediatamente scatenato le ire funeste del popolo del Web che sta chiedendo a gran voce che Samantha venga squalificata dal gioco. La sospensione del televoto, in effetti, lascerebbe presagire un’eventuale squalifica della soubrette.

Samantha De Grenet sarà squalificata dal “Grande Fratello Vip”? Lo scopriremo questa sera…

Maria Rita Gagliardi