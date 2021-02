Padre e figlio muoiono insieme nel crollo di un tetto: “Troppo dolore, erano legatissimi”

Straziante tragedia per una famiglia inglese: un giovane padre ed il figlio sono morti nel crollo del tetto sul quale stavano lavorando. “Erano come migliori amici”

Uno è morto sul posto, l’altro non molto tempo dopo, in ospedale, a causa delle gravi ferite riportate. È una famiglia distrutta e straziata dal dolore quella che deve fare i conti con un doppio lutto, una duplice tragedia costata la vita ad un padre e al figlio, morto dopo il crollo del tetto di una casa in una proprietà, sul quale stavano lavorando. Le vittime sono Craig e Liam Pech di 43 e 23 anni, uccisi nel tragico ed improvviso collasso della copertura: Liam è morto sul posto mentre Craig è deceduto al nosocomio dove è stato trasportato in gravissime condizioni.

Craig stava eseguendo lavori di costruzione nella proprietà di Bolton-le-Sands come riferito da Lancashire Live. La famiglia ha rilasciato una dichiarazione straziante descrivendo la coppia come “migliori amici”. “Craig e Liam – si legge – avevano una relazione stretta e amorevole e si consideravano migliori amici. Trascorrevano molto tempo insieme e sebbene il talento principale di Liam risiedesse nella cucina, amava anche costruire e lavorare con suo padre, qualcosa a cui era abituato e che gli piaceva. Liam era la vita e l’anima di ogni evento, aveva la capacità di rendere divertenti le situazioni banali, amava far ridere le persone, portava gioia a tutti quelli che lo conoscevano.”

Avviate le indagini sulle cause dell’incidente

Parole commoventi per descrivere l’affetto che in tanti provavano per quell’uomo e per il suo giovane figlio: “Liam possedeva un famoso caffè nel cuore della comunità a Kendal, il Charlies Café Bar. Era il sogno di Liam, era un magnifico chef e il ristorante sarà tenuto in vita da Molly e dalla loro famiglia con l’aiuto della comunità. Gli ultimi tre figli di Craig, la sua amorevole moglie e il resto della famiglia sono tutti devastati oltre ogni immaginazione. Siamo grati di tutti i messaggi per Craig e Liam, ma in questo momento non siamo in grado di rispondere a tutti”. Il messaggio si conclude così: “Questo è un evento tragico che rimarrà con noi per il resto della nostra vita e non possiamo ancora comprendere il viaggio che è iniziato.” Il Lancashire Constabulary ha affermato che sta lavorando con i colleghi dell’Health and Safety Executive, mentre vengono portate avanti le indagini sulla causa dell’incidente.