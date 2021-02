Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 21 febbraio 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 21 febbraio 2021.

Cosa ci aspetta nella puntata di questa sera, domenica 21 febbraio 2021, di “Che tempo che fa”? Ecco, per voi, la lista degli ospiti che Fabio Fazio, come di consueto, intervisterà.

La puntata si aprirà, come ogni domenica, con un lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Luca Lorini, Direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione 2 e Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica dell’ospedale Papa San Giovanni XXIII di Bergamo, Nicola Normanno, Direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale presso l’Istituto Tumori Pascale (IRCCS) di Napoli e Carlo Cottarelli, in uscita dal 4 marzo con il libro “All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica”.

Si passerà, poi, ad un’esclusiva mondiale. In collegamento, sarà presente Bill Gates che promuoverà il suo nuovo libro “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”.

Per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, Amadeus ci fornirà nuove anticipazioni sul “Festival di Sanremo” che andrà in onda dal 2 al 6 marzo. E ancora, Marta Bassino e Luca De Aliprandini, rispettivamente oro nello slalom parallelo e argento nello slalom gigante ai mondiali di Cortina 2021. Neri Marcorè, Antonio Cabrini nelle librerie con il libro “Ti racconto i campioni della Juventus”. Per l’attualità, saranno presenti giornalisti Paolo Mieli, Claudio Cerasa e Annalisa Cuzzocrea.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza di Francesco Paolantoni e Giobbe Covatta, nelle librerie con il nuovo libro “Donna Sapiens- Il maschio è una specie animale o una specie di animale?”, scritto con la moglie Paola Catella.

