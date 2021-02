Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventitreesima giornata

Ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La ventitreesima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con due anticipi. Alle 18.30 la Fiorentina ha battuto nettamente per 3-0 lo Spezia, grazie alle reti di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric. Alle 20.45 importante vittoria del Torino a Cagliari per 0-1, in un match delicatissimo per la salvezza. I granata si sono imposti con una rete di testa di Bremer.

Sabato pomeriggio la Lazio ha sconfitto di misura per 1-0 la Sampdoria, con un gran gol di Luis Alberto. Alle 18, Genoa e Verona si sono divisi la posta in palio. Il match è terminato 2-2 (reti di Ilic e Faraoni per il Verona e di Shomurodov e Badelj per il Genoa). Pari anche fra Sassuolo e Bologna (1-1). Vantaggio iniziale dei bolognesi firmato Soriano e pareggio del Sassuolo con Caputo.

Ventitreesima giornata, l’Inter domina il derby e allunga in vetta. L’Atalanta batte il Napoli

La domenica calcistica si è aperta con il pareggio per 2-2 fra Parma e Udinese. Doppio vantaggio iniziale dei ducali con Cornelius e Kucka; rimonta dei friulani firmata Okaka e Nuytinck. Alle 15 l’attesissimo derby fra Milan e Inter si è concluso con un netto successo dei nerazzurri per 3-0 (doppietta di Lautaro Martinez e gol di Lukaku). Per i ragazzi di Conte allungo in vetta alla classifica a +4 sui ‘cugini’.

Alle 18 l’Atalanta ha spazzato via il Napoli con un perentorio 4-2. Per i bergamaschi in gol Zapata, Gosens, Muriel e Romero; partenopei a segno con Zielinski e con l’autorete di Gosens. Alle 20.45 la Roma non è andata oltre lo 0-0 a Benevento. Il ‘Monday Night’ fra Juventus e Crotone è terminato con il successo dei bianconeri per 3-0, grazie alla doppietta di Ronaldo e alla rete di McKennie.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 23a GIORNATA: Fiorentina-Spezia 3-0; Cagliari-Torino 0-1; Lazio-Sampdoria 1-0; Genoa-Verona 2-2; Sassuolo-Bologna 1-1; Parma-Udinese 2-2; Milan-Inter 0-3; Atalanta-Napoli 4-2; Benevento-Roma 0-0; Juventus-Crotone 3-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 53 Inter; 49 Milan; 45 Juventus*; 44 Roma; 43 Lazio e Atalanta; 40 Napoli*; 35 Sassuolo; 34 Verona; 30 Sampdoria; 26 Genoa; 25 Udinese, Benevento, Bologna e Fiorentina; 24 Spezia; 20 Torino; 15 Cagliari; 14 Parma; 12 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 18 Cristiano Ronaldo (Juventus); 17 Lukaku (Inter); 14 Ibrahimovic (Milan), Muriel (Atalanta) e Immobile (Lazio); 13 Lautaro Martinez (Inter); 11 Joao Pedro (Cagliari) e Belotti (Torino); 10 Insigne (Napoli) e Caputo (Sassuolo).